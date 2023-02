Attacco hacker, per Palazzo Chigi è un'azione di criminali

«Nel corso delle prime attività ricognitive compiute da ACN-Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, unitamene assieme alla Polizia Postale, non sono emerse evidenze che riconducano ad aggressione da parte di un soggetto statale o assimilabile a uno Stato ostile; è invece probabile l’azione di criminali informatici, che richiedono il pagamento di un 'riscattò». Lo riferisce Palazzo Chigi.

Da febbraio 2021 «l'aggressione informatica «era stata individuata da ACN come ipoteticamente possibile» e «l'Agenzia aveva allertato tutti i soggetti sensibili affinché adottassero le necessarie misure di protezione. Taluni hanno tenuto in debita considerazione l'avvertimento, altri no e purtroppo oggi ne pagano le conseguenze». Lo riferisce Palazzo Chigi, con un’analogia: «È come se a febbraio 2021 un virus particolarmente aggressivo avesse iniziato a circolare, le autorità sanitarie avessero sollecitato le persone fragili a un’opportuna prevenzione, e a distanza di tempo siano emersi i danni alla salute» per chi non l'ha fatto.

© Riproduzione riservata