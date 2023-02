Insegue una 14enne, poi la palpeggia e la bacia: arrestato a Porto Torres

Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri di Porto Torres con l’accusa di aver palpeggiato una ragazzina che non ha ancora compiuto 14 anni. L’uomo, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Sassari per violenza sessuale aggravata, avrebbe inseguito la vittima per alcune centinaia di metri, l’avrebbe attirata con la scusa di giocare, e poi l’avrebbe abbracciata e baciata.

L’indomani sarebbe tornato alla carica, senza però riuscire nel nuovo tentativo. Dalle indagini è emerso inoltre che nel periodo di natale 2022, l’indagato avrebbe invitato un’altra minorenne nella propria abitazione e qui l’avrebbe palpeggiata e minacciata di picchiarla se avesse raccontato l’accaduto.

