Terremoto in Turchia, Montella terrorizzato: “Scosse continue, siamo in balia degli eventi”

«Ci sono continue scosse di assestamento, siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi».

Così Vincenzo Montella racconta al telefono la sua paura per il terremoto che ha sconvolto il sud della Turchia, al confine con la Siria. «Con il Demirspor - dice il tecnico dell’Adana - siamo a Instabul da ieri, la partita con l'Umraniyespor è stata annullata. Ad Adana so che il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l’hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco».

