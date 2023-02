Lutto nel mondo della radio: è morto lo speaker Joe Violanti

Lutto nel mondo della radio italiana. Si è spento Joe Violanti, conduttore radiofonico, nato a Fidenza (Parma): Violanti aveva da pochi giorni compiuto 63 anni e nel corso della sua lunga carriera ha lavorato per tante emittenti radiofoniche: da RTL 102.5 a RDS, da Rai Radio2 a Radio Kiss Kiss e Radio 105. A dare l'annuncio della morte di Violanti è stato Charlie Gnocchi, con cui aveva co-condotto tanti programmi: "Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me".

Charlie e Joe (è stato un comico, autore televisivo, scrittore, disc jockey e speaker) hanno lavorato fianco fianco per tantissimi anni, conducendo insieme tanti programmi di successo come "105 Cee - cercando la Cee che c’è in te!" (Radio 105), "UnoMattina Estate" (Rai 1), "Gelato Import-Export" (Rai Radio 2) e "Alto Godimento" (RTL 102.5 e RDS). Da quanto si apprende dagli amici, Joe Violanti era malato da poco tempo, pare soltanto un mese.

© Riproduzione riservata