Mauro Glorioso, lo studente palermitano colpito da una bici. Fermati cinque giovani

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino hanno eseguito un decreto di fermo, emesso dalla procura di Torino e dalla procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo piemontese, nei confronti di cinque giovani - due 18enni e tre minori tra i 15 e i 17 anni - dei quali 4 con precedenti di polizia, ritenuti gravemente indiziati di concorso in tentato omicidio.

Le indagini erano scattate dopo che nella tarda serata del 21 gennaio scorso, Mauro Glorioso, studente palermitano di 23 anni, è stato colpito alla testa da una bicicletta elettrica di bike sharing, lanciata dalla balconata del Lungo Po Cadorna - Murazzi, mentre era in fila davanti alla discoteca The Beach. Il 23enne è ancora ricoverato, in terapia intensiva presso il Cto di Torino.

