Terremoto in Turchia, ritrovato senza vita l'italiano Angelo Zen

«Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari». Lo scrive il ministro Antonio Tajani in un tweet.

Angelo Zen, 50 anni, era un consulente originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (Venezia), secondo quanto riferiscono i siti dei quotidiani locali. Zen era un tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria e l’ultimo contatto con la famiglia risaliva a due domeniche fa. In queste settimane stava lavorando in Turchia, i familiari non hanno saputo riferire con precisione la località esatta in cui fosse alloggiato.

