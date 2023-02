Auto si ribalta nel Leccese: morto un 35enne

Un incidente stradale mortale è avvenuto in provincia di Lecce sulla via che collega i comuni di Spongano e Poggiardo. La vittima è Andrea Fanciullo, 35 anni di Poggiardo, al volante di una Ford c-max. Per cause ancora al vaglio degli investigatori giunti sul posto, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, non è chiaro se per un malore, una distrazione, un ostacolo improvviso. Il mezzo si è ribaltato più volte su se stesso e ha finito la sua corsa contro un albero d’ulivo. Inutili soccorsi, pur tempestivi del 118. L’uomo è deceduto sul colpo.

