Padova, muore a 9 anni per un tumore: «Niente funerali, il mio addio dev'essere una festa»

Un bambino di 9 anni, è morto dopo quattro anni di lotta contro una tumore a Casalserugo, in provincia di Padova. Come racconta Il Gazzettino, i suoi genitori hanno deciso di organizzare una festa invece di un funerale, come aveva chiesto espressamente il piccolo. Gli insegnanti e le mamme degli alunni della sua scuola hanno parlato del bambino come un esempio di vita, che ha insegnato l'importanza di vivere ogni istante della propria esistenza con dignità e con il sorriso sulle labbra.

La poesia scritta dal bambino di 9 anni e il libretto creato dalla classe sono diventati un testamento del bambino e di ciò che è stato in grado di donare in così pochi anni. Amava il calcio, la scrittura, la Juventus, e sognava di diventare un giornalista. Era un bambino felice, creativo e con una mente che andava oltre.

