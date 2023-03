Piantedosi sulla strage di Cutro: "Da Frontex nessun allarme, prima richiesta di soccorso alle 4"

Il bilancio «non è ancora definitivo», ma «gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati». Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa alla Camera sui fatti di Cutro.

«Sulla base degli elementi acquisiti dal Ministero della giustizia, gli scafisti decidono di sbarcare in un luogo ritenuto più sicuro e di notte, temendo che nella località preventivata vi potessero essere dei controlli; il piano prevedeva l’arrivo a ridosso della riva sabbiosa, con il successivo sbarco e la fuga sulla terraferma». Intorno alle 4 di domenica "sull'utenza di emergenza 112 giunge una richiesta di soccorso telefonico da un numero internazionale che veniva geolocalizzato dall’operatore della Centrale operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone e comunicato, con le coordinate geografiche, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Crotone. È questo il momento preciso in cui, per la prima volta, si concretizza l’esigenza di soccorso per le autorità italiane. Da Frontex no segnalazioni pericolo».

«Appresa la notizia del naufragio, mi sono immediatamente recato a Cutro per testimoniare, a nome del Governo, il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti, nonché alle Amministrazioni locali. Anche in questa sede desidero rivolgere una parola di profonda gratitudine alla Calabria che, da sempre, accoglie con solidarietà e generosità i tanti migranti che sbarcano sulle sue coste e che affronta questa tragedia con compostezza e dignità non comuni».

Piantedosi torna sull'inchiesta: «Appresa la notizia del naufragio, mi sono immediatamente recato a Cutro per testimoniare, a nome del Governo, il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti, nonché alle Amministrazioni locali. Anche in questa sede desidero rivolgere una parola di profonda gratitudine alla Calabria che, da sempre, accoglie con solidarietà e generosità i tanti migranti che sbarcano sulle sue coste e che affronta questa tragedia con compostezza e dignità non comuni. L'esigenza di tutela della vita ha sempre la priorità, quale che sia l’iniziale natura dell’intervento operativo in mare. In altre parole, le attività di law enforcement, che fanno capo al Ministero dell’Interno, e quelle di soccorso in mare, che competono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esigono la cooperazione e la sinergia tutte le volte che i contesti operativi concreti lo richiedono, e in primis quando si tratta di salvaguardare l'incolumità delle persone in mare».

«Per la doverosa ricostruzione dei fatti, che in quella sede deve avvenire, sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica di Crotone. Attenderemo, pertanto, con fiducia e rispetto l’esito degli accertamenti giudiziari».

Provanzano (Pd), Governo deve essere indagato per strage colposa

«Ci aspettavamo delle scuse, ma è troppo tardi. Tutto quello che non doveva dire lo ha già detto. Il Cdm a Cutro arriva dopo il gesto riparatore del presidente Mattarella». Lo ha detto il deputato del Pd, Peppe Provanzano, prendendo la parola in Aula alla Camera dopo l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di Crotone. «Lo Stato allo Steccato di Cutro si è voltato dall’altra parte. C'è una inversione logica e morale nella sua ricostruzione. Ha detto che la disperazione 'non giustifica i viaggi che mettono a repentaglio la vita dei figlì. Quelle frasi hanno suscitato l’indignazione dei giusti e hanno macchiato di infamia l’istituzione che lei rappresenta. Ma l’Italia non vi somiglia, l’Italia sono quelle famiglie che hanno aperto le capelle di famiglia per accogliere quei corpi. L’Italia è il pescatore di Crotone che non si da pace per non aver potuto salvare quelle persone», aggiunge Provenzano che, in quanto alle dinamiche della tragedia, sottolinea: «Il rilevatore termico non lasciava dubbi: la barca era sovraffollata e le condizioni meteo la mettevano a rischio di naufragio. Se non ce la facevano le barche della guardia di Finanza come poteva farcela una barca di legno? Non ha spiegato quale era la catena di comando e ha scaricato la responsabilità su Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. La priorità assoluta alle operazioni di polizia su quelle di soccorso non è frutto di circostanze sciagurate, è l’intera vostra politica». Infine, Provenzano ha detto: «Alla fine quelle vite si potevano salvare, lo ha detto il comandante della Guardia Costiera di Crotone. Il governo deve essere indagato per strage colposa come disse anche Meloni il 14 aprile del 2015, dopo il naufragio a largo di Lampedusa. Ma allora il naufragio avvenne a 200 miglia dalla costa, questo a 200 metri».

