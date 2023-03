«Stuprata sul traghetto»: nave Palermo-Cagliari bloccata in Sicilia

La partenza della nave Grimaldi che collega Palermo con Cagliari sta subendo un ritardo di diverse ore a causa di un presunto episodio di violenza sessuale. L’imbarcazione Europa Palace, che avrebbe dovuto salpare per la Sardegna alle 9 di questa mattina, è attualmente ferma al porto del capoluogo siciliano.

Secondo quanto accertato dagli agenti della squadra mobile la donna dopo lo sbarco è stata portata in un ospedale cittadino per sottoporsi alle visite previste dal protocollo in caso di abusi.

A bordo dell'imbarcazione ci sono gli agenti della Mobile e la Polizia Scientifica che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. L'obiettivo degli investigatori è fare chiarezza sulla denuncia di una donna che ha subito violenza sessuale sullo stesso traghetto ieri, mentre l'imbarcazione era in viaggio da Cagliari verso Palermo.

Dopo essere arrivata a destinazione, la donna si è recata immediatamente in pronto soccorso per sottoporsi alle visite previste dal protocollo in caso di abusi e ha denunciato l’episodio. La Polizia ha subito avviato le indagini e ha sospeso temporaneamente il viaggio.

