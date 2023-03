Giudice: il bonus docente vada anche ai prof precari

Il giudice del lavoro di Prato ha dato ragione a due docenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere la carta docente, il bonus di spesa per l’aggiornamento professionale. Il giudice, con due distinte sentenze, 48 e 49 del 15 marzo 2023, ha accolto le ragioni di due professori a tempo determinato, iscritti alla Flc Cgil, che in un ricorso presentato l’anno scorso chiedevano di ottenere la carta docente, fino ad ora corrisposta solo al personale a tempo indeterminato.

I due, patrocinati dall’avvocatessa Isetta Barsanti Mauceri, legale della sigla sindacale, hanno dimostrato di svolgere le stesse funzioni dei loro colleghi a tempo indeterminato, pertanto, ne ha ricavato il giudice, non c'erano pertanto ragioni per legittimare il differente trattamento a causa alla durata del contratto. Il giudice ha accolto la domanda dei docenti, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la carta docente per l’importo di 500 euro con condanna dell’amministrazione scolastica «a mettere a disposizione detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire ai docenti ricorrenti di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato».

"Con queste due sentenze - dichiara Filomena Di Santo, segretaria generale del sindacato scuola pratese della Cgil -, le prime emesse dal tribunale di Prato su ricorsi proposti dalla Flc Cgil Prato, i docenti precari hanno visto, finalmente, riconosciuti i loro diritti. Adesso ci aspettiamo che l'amministrazione provveda celermente a pagare il dovuto, consentendo ai due docenti di beneficiare delle opportunità formative al pari dei loro colleghi a tempo indeterminato».

