Ponte sullo Stretto di Messina, l'Ad Fincantieri Folgiero: "Disponibili per grandi sfide"

«Noi abbiamo una società molto giovane che si occupa di infrastrutture, che di fatto è nata sull'esperienza del ponte di Genova». Lo dice Pierroberto Folgiero, Ad di Fincantieri, a Napoli, dove partecipa a Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, rispondendo si giornalisti sulla possibilità di un coinvolgimento sull'eventuale costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

«Nel nostro ultimo piano industriale abbiamo definito e deciso di rafforzare questa società, perchè è una società giovane nata all’acquisto di due società in dissesto. C'è un management che la sta rafforzando e abbiamo sicuramente un portafoglio da seguire», aggiunge, riferendosi alla diga di Genova. «Questa realtà è sicuramente a disposizione per le grandi sfide delle infrastrutture del paese. La base dell’economia sono i trasporti e le infrastrutture. Non esiste sviluppo economico se non ci sono infrastrutture che lo accompagnino. L’Italia ha una grandissima opportunità in questo senso perchè ha una grandissima disponibilità di fondi», conclude.

© Riproduzione riservata