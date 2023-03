Novara, il giornalista Pier Alberto Trivulzio trovato morto in casa dopo 7 mesi

E' stato trovato morto in casa il giornalista Pier Attilio Trivulzio (83 anni, era in pensione). Il corpo senza vita di Trivulzio è stato trovato in un appartamento del quartiere S. Agabio a Novara. Il decesso, avvenuto per cause naturali, sarebbe avvenuto in estate nel mese di agosto. A dare l'allarme erano stati alcuni suoi amici di Monza che, non sentendolo ormai da tempo, avevano chiesto informazioni alle forze dell'ordine.

I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione di corso Trieste, zona est della città, e hanno trovato il corpo senza vita, ormai mummificato.

