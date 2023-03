Giulia Schiff, proiettato in aula il video shock delle violenze subite dalla ex pilota

Nell'aula del Tribunale di Latina, si è tenuta la proiezione del video delle violenze subite da Giulia Schiff, ex pilota, da parte di otto sergenti accusati di nonnismo. Otto sergenti sono stati citati in giudizio per l'accaduto avvenuto cinque anni fa all'interno del 70esimo Stormo dell'Aeronautica pontina.

Giulia Schiff: Processo per otto sergenti del 70esimo Stormo di #Latina dell’Aeronautica. Accolta la richiesta della procura militare di Roma. Accuse di lesioni personali pluriaggravate, in concorso. Prima udienza il 9 marzo.#chilhavisto → https://t.co/4R2mwY4bc7 pic.twitter.com/kyQsjjllMh — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 11, 2020

La giovane di Mira, in provincia di Venezia, ha denunciato di essere stata colpita contro la sua volontà con circa cento frustate durante il rito del battesimo del volo, il 7 aprile 2018, prima di essere spinta contro l'ala di un aereo e poi buttata in una piscina. In aula, l'ex pilota ha ribadito le sue accuse indicando i diversi imputati e sottolineando cosa le aveva fatto ognuno di loro. L'udienza è stata molto intensa e la situazione è in continuo sviluppo.

