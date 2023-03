Il gip di Roma archiva l'indagine Renzi-Presta su finanziamento illecito

Il gip di Roma ha archiviato l’inchiesta che vedeva indagati l’ex premier e oggi leader di Italia Viva Matteo Renzi, il manager dei vip Lucio Presta e il figlio di quest’ultimo Niccolò. L’accusa nei confronti dei tre era quella di finanziamento illecito. A sollecitare l’archiviazione i procuratori aggiunti Stefano Pesci e Paolo Ielo.

Il procedimento verteva sui rapporti economici tra Renzi e l’agente televisivo e in particolare i bonifici del documentario «Firenze secondo me», che finirono nel 2019 in una relazione dell’antiriciclaggio della Uif. Ad annunciare l’archiviazione è lo stesso Presta su Twitter. «Desidero ringraziare la procura di Roma che ha svolto le indagini che mi vedevano indagato con il senatore Matteo Renzi, conclusesi con l’archiviazione - scrive Presta -. Li ringrazio per aver avuto la professionalità e l’equilibrio che hanno garantito di salvaguardare la mia rispettabilità, la mia professionalità, la vita mia e quella di mio figlio Niccolò. Ringrazio i legali (Cersosimo-Lucarelli) per il grande lavoro svolto».

