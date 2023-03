Gioca a boxe con amici e accusa un malore: morto un 15enne. Escluso uso di alcol e droga

Un ragazzino di 15 anni è morto ieri sera dopo avere giocato a boxe con alcuni amici in casa di uno di loro, in via Acquarone nel quartiere di Castelletto, a Genova. Il ragazzino, cardiopatico, si è accasciato davanti agli altri ragazzi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo ma per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. I militari hanno escluso l’uso di stupefacenti o alcol. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per capire le cause de decesso.

