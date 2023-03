I carabinieri indagano su quanto accaduto in una scuola del Napoletano, dove è morto un bambino di 8 anni. Nel primo pomeriggio, è deceduto per cause ancora in corso di accertamento un alunno di un istituto di Sant'Antonio Abate. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe accusato un malore durante una lezione di educazione fisica. Portato in ambulanza all’ospedale di Castellammare di Stabia, è morto dopo il ricovero.

