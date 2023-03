E’ morto soffocato da un trancio di pizza mentre stava pranzando. Tragedia ad Aquino, in provincia di Frosinone, dove un giovane di 27 anni è rimasto soffocato dal boccone che aveva appena ingoiato. La tragedia sotto gli occhi dei genitori che non hanno potuto far nulla per strapparlo alla morte. Inutile ogni soccorso da parte del personale Ares 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pontecorvo.

© Riproduzione riservata