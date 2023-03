Perugia, marito e moglie trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

Avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Sembrerebbe essere questa l’ipotesi al momento più accreditata per spiegare la morte di un uomo e una donna, trovati senza vita nella serata di oggi, a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. L’uomo è stato trovato in un annesso dell’abitazione che si trova lungo la via di accesso al borgo lacustre, la moglie era riversa sul letto, in camera. Gli accertamenti del medico legale non avrebbero evidenziato segni esterni che chiariscano in modo inequivocabile le cause della morte della donna, ma il decesso apparirebbe compatibile con lo strangolamento. Sarà l’autopsia a fare chiarezza. I carabinieri avrebbero acquisito anche elementi oggettivi a riscontro dell’intento dell’uomo.

