Prima rubano camper medico, poi lo lasciano scrivendo: "Scusate il disturbo", firmato... "I ladri"

E’ stato restituito dai Carabinieri il Camper - Laboratorio Mobile per la Campagna di Prevenzione Cardiologica rubato nei giorni scorsi a Cerignola, nel foggiano, e fatto trovare il giorno dopo dagli stessi ladri. Il proprietario, Giampaolo Sforna, titolare della Med & Work s.r.l., questa mattina si è recata al comando dei carabinieri del centro ofantino dove con i militari ha effettuato un accurato controllo del mezzo. Il camper, solo con qualche danno strutturale dovuto al furto, aveva a bordo tutto il materiale medico sanitario. Il veicolo era stato rubato sabato scorso a Cerignola, in via Puglie e trovato ieri mattina, alla periferia di centro foggiano in via Vecchia Napoli con all’interno un biglietto di scuse: «Scusateci per il disguido che abbiamo causato...» firmato «I ladri». Sforna ha promesso che tornerà a Cerignola e promuovere nuovamente la Campagna di Prevenzione Cardiologica, saltata per il furto del mezzo.

© Riproduzione riservata