Incidente mortale a Marsala. Sbanda con l'auto e finisce contro un muro

Manlio Salvatore Valenti di 36 anni, è morto, oggi, in un incidente stradale alla periferia di Marsala. La vittima era al volante di un’auto Lancia Y che per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la via Vecchia Mazara, ha sbandato, andando a sbattere frontalmente contro un muro di cinta in tufo. La causa e la dinamica dell’incidente sono al vaglio della squadra infortunistica dei vigili urbani di Marsala. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno fatto altro che constare il decesso dell’automobilista a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto dell’auto contro il muro.

© Riproduzione riservata