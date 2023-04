Meteo, piogge e temporali al Sud. Allerta gialla oggi in Calabria e Sicilia.

La pioggia di aprile non abbandona l’Italia in questo fine settimana. L’instabilità sarà una costante per tutta la giornata di oggi su gran parte della Penisola, nonostante qualche schiarita momentanea. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il maltempo insisterà soprattutto sulle regioni centro-meridionali e si manifesterà attraverso piogge e occasionali temporali, localmente anche intensi. La neve continuerà ad attestarsi a quote di montagna, senza variazioni significative di temperatura. Le condizioni meteo si mantengono invece relativamente più stabili e asciutte al nord, dove si affaccia qualche schiarita.

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo idrogeologico e idraulico nella giornata di oggi, e raccomanda massima prudenza. Domenica 16 aprile, e per le successive 24-36 ore, - dice la protezione civile, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta meteo in diverse regioni

Si sposta verso lo Jonio l’ampia perturbazione che ha portato ieri precipitazioni diffuse al Centro-Sud e nel corso della notte darà origine a temporali ancora più intensi, specialmente a ridosso delle regioni adriatiche centrali, con forti venti. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile che riguarda Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente i settori settentrionali di queste due ultime regioni. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi è stata così valutata allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

In dettaglio le previsioni per oggi:

Nord - al mattino avremo aperture su regioni di nord-ovest, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità sui settori prealpini di Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi; residue precipitazioni sulle Alpi di nord-ovest. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Centro - al mattino forti precipitazioni sulle regioni Adriatiche, con neve abbondante in Appennino, variabilità asciutta su Toscana e Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento sul Lazio, nessuna variazione altrove. In serata insistono piogge e nevicate tra Marche e Abruzzo. Neve al di sopra dei 1200-1400 metri di quota. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Sud e Isole - al mattino acquazzoni e temporali sui versanti Tirrenici e sulla Sicilia orientale, maltempo diffuso altrove. Al pomeriggio ancora cieli coperti e precipitazioni sparse su tutti i settori, sereno sulla Sardegna. In serata ancora piogge sui versanti Adriatici e a nord della Sicilia. Neve in Appennino dai 1300-1500 metri di quota. Temperature minime in aumento sulle regioni peninsulari e in calo sulle isole maggiori; massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o agitati.

