Migranti, Tajani: "Aiuti alla Tunisia". Presto altri 800 nuovi posti a Lampedusa

Sono partiti questa sera dall’hotspot di Lampedusa i primi 400 migranti. I trasferimenti proseguiranno domani e venerdì e riguarderanno altri 2.500 migranti. Queste operazioni sono effettuate grazie alla collaborazione della Marina militare, dell’Aeronautica militare, della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Nell’arco dei prossimi venti giorni saranno attivati 850 nuovi posti di primissima accoglienza per una soluzione strutturale che consenta di ridurre la pressione migratoria sull'isola di Lampedusa e sulla Sicilia orientale. Lo rende noto il Viminale. «Stiamo riflettendo con il ministro Piantedosi su come ridurre i flussi migratori. Sulla Tunisia ancora siamo indietro. Noi stiamo insistendo perchè si dia una prima tranche di finanziamenti per favorire le riforme e a mano a mano, se si realizzano, se ne potranno dare altri. Vediamo se il Fondo monetario e il resto d’Europa saranno con noi». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Stasera Italia su Retequattro. Il ministro ha poi espresso preoccupazione per la situazione in Sudan, sottolineando che però al momento i profughi si stanno dirigendo verso i Paesi confinanti.

