Nuovo decreto lavoro: fino a 100 euro in più in busta paga per cinque mesi?

Il taglio del cuneo fiscale e contributivo, contenuto nel decreto lavoro che stasera il governo illustrerà ai sindacati, potrebbe essere più consistente del previsto. Dovrebbe infatti salire di altri quattro punti per il periodo luglio-novembre.

Lo riporta il Sole 24 Ore, specificando come lo sconto sarà di sette punti per le retribuzioni lorde fino a 25.000 euro, quelle che già beneficiano di un taglio di tre punti, e di sei punti fino a 35.000 euro, in aggiunta all’attuale riduzione di due punti. Lo sconto 'una tantum' in busta paga dovrebbe valere tra gli 80 e i 100 euro al mese per cinque mesi. Inizialmente il governo prevedeva un periodo di otto mesi, applicando però a tutti un taglio di quattro punti fino a fine anno. Sul fronte della copertura la misura verrebbe finanziata con i 3,4 miliardi di euro recuperati con il Def. Il decreto lavoro approderà domattina sul tavolo del consiglio dei ministri che il governo ha voluto simbolicamente convocare per il primo maggio

