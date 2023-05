«Spazio di archiviazione in più gratis»: spopola la nuova “Truffa del Cloud”

Prende piede, anzi dilaga, la nuova “Truffa del Cloud”. Da alcune settimane, anche le caselle di posta elettronica di tanti messinesi risultano invase da messaggi dietro i quali si celano insani propositi criminali dei soliti hacker. Il messaggio è del seguente tenore: «Caro, il suo spazio di archiviazione Cloud potrebbe essere pieno. Quando si supera il limite dell’abbonamento di archiviazione, le foto, i documenti, i contatti e i dati del dispositivo non saranno più sottoposti a backup. Inoltre, le foto e i video non verranno più caricati su Cloud Photos, Cloud Drive e le app per Cloud non verranno aggiornati sui dispositivi. Puoi continuare a eseguire il backup delle tue foto con uno spazio di archiviazione Cloud aggiuntivo, clicca e ricevi 50 Gb di spazio di archiviazione gratis. Approfittate di questa offerte. Cordiali saluti». Firmato: “Team abbonamenti”, mentre il mittente è “Cloud_completo”. In basso, poi, si specifica che «si tratta di un servizio che offre la possibilità di vincere uno spazio di archiviazione Cloud gratuito».

A dare più sostanza all’invito contribuisce l’oggetto della mail, in cui si scrive, con piglio perentorio, che «le tue foto e i tuoi video saranno rimossi, agisci!». Ed ecco servito un messaggio ingannevole inoltrato tramite email, quindi un tentativo di truffa. La modalità appare anche piuttosto chiara: i criminali informatici – con questa campagna di posta elettronica che sta invadendo le caselle in periodi recenti – cercano di fregare quanti più utenti possibili, facendo leva sul fatto che lo spazio di archiviazione del loro dispositivo Apple è esaurito. Così, chiedono i dati della carta di credito per aumentare lo spazio “comprando” altri 50 giga.

