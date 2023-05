La crisi abitativa continua ad imperversare. E gli studenti non ci stanno

Il presidente della Commissione Cultura e Università della Camera di Fratelli d'Italia Federico Mollicone e il capogruppo dello stesso gruppo politico in Commissione Alessandro Amorese si trovano concordi sulla questione caro-affitti: «Presenteremo una risoluzione in Commissione Cultura e Università. Convocheremo le associazioni studentesche e i ministri competenti, così come le autorità degli enti locali edelle Regioni. Dobbiamo risolvere questo problema che affligge moltissimi studenti italiani in tutta la Nazione per la completa realizzazione del diritto allo studio, tema che è stato trascurato fino ad oggi. A Milano in media una camera singola costa 628 euro al mese, a Bologna 467 e a Roma 452».

L'Unione degli Universitari si è messa in moto sul fronte crisi abitativa e ha annunciato per la giornata di oggi manifestazioni in otto comuni universitari italiani: Roma, Perugia, Firenze , Bologna, Milano, Venezia, Padova e Pavia.La coordinatrice dell'Udu Camilla Piredda ha sottolineato che «le dichiarazioni del ministro Valditara ci hanno fatto molto arrabbiare perché hanno dato il segno di una politica incapace di assumersi le proprie responsabilità».

Nella serata di ieri il sindacato studentesco ha espresso le proprie riserve sulla questione caro affitti inviando una lettera alla ministra dell'Istruzione Bernini e richiedendo una convocazione di un tavolo urgente presso il Ministero sulla situazione vigente. Piredda ha continuato affermando che «nella lettera abbiamo parlato della situazione degli affitti e delle residenze universitarie. Abbiamo manifestato tutte le nostre preoccupazioni su come si stanno spendendo le risorse del Pnrr, le quali stanno andando a favore di studentati privati». L'Unione degli Universitari si è mobilitata proprio su questo punto e sta effettuando un'indagine approfondita sull'impiego delle risorse del Pnrr, alla quale seguirà una controproposta elaborata dal sindacato studentesco, in antitesi rispetto a quella che si sta attuando.

