Pensionato ripara la buca in strada, ma gli arriva una multa di 882 euro

Le buche nelle strade delle città e dei paesi rappresentano un problema per tanti cittadini da Nord a Sud. Spesso i cittadini segnalano delle criticità, ma le amministrazioni comunali faticano a rispondere. E allora ecco il caso del signor Claudio Trenta, 72 anni, residente a Barlassina un comune della provincia di Monza Brianza.

Sentendosi inascoltato rispetto ad una buca da coprire, ha deciso di fare da solo comprando il bitume con soldi propri e ha sistemato il manto stradale. Nelle ultime ore, però, ecco la sorpresa: Trenta ha violato il codice della strada "senza la preventiva autorizzazione della competente autorità" e dovrà pertanto pagare una multa e rimuovere il bitume versato per coprire la buca.

La multa è di ben 882 euro, 622 se pagata entro cinque giorni dalla notifica. Trenta non avrebbe però nessuna intenzione di pagare anche se qualcuno ha già proposto una colletta. La vicenda è stata raccontata dallo stesso 72enne in un gruppo social "Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)". Nel post in cui ha allegato il verbale della multa e le due foto del tratto stradale interessato, ha dichiarato: "Ufficializzerò la mia denuncia nei confronti della polizia municipale e dell'amministrazione comunale per omissione d'atti d'ufficio".

