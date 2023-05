Domani la visita di Zelensky al Quirinale, tour de force in Italia per il presidente ucraino

Mattarella pronto a ricevere Zelensky al Quirinale nella giornata di sabato. Tour de force per il presidente ucraino che, oltre alla visita di domani al Colle, sarà atteso da un bilaterale con Giorgia Meloni domenica, dopo averla ospitata a Kiev lo scorso febbraio, alla vigilia del primo anniversario dell'invasione russa.

Fonti vaticane hanno reso nota la possibilità che il capo del Paese sotto assedio possa essere ricevuto anche da Papa Francesco. Al pontefice è stato chiesto più volte di recarsi in Ucraina; prima, però, il Santo Padre ha posto una conditio sine qua non realtiva anche ad una sua visita a Mosca prima di prendere un volo direzione Kiev. L'incontro tra i due non è necessariamente legato all'iniziativa di pace vaticana promossa dalla Santa Sede. La «missione di pace» di cui ha parlato Papa Francesco «è un’iniziativa speciale e per adesso rimane non pubblica», ha evidenziato la fonte vaticana citata dall’agenzia russa.

Sempre per la giornata di sabato si parla anche di un summit tra Zelensky, Olaf Scholz e il Presidente tedesco Steinmeier in Germania. Nulla era certo fino a qualche giorno fa (in virtù della notizia data da un tabloid tedesco), ma adesso ha dei fondamenti, vista la conferma all'Ansa da parte di una portavoce della polizia.

