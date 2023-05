Clan Spada, sgombero dell'appartamento del reggente Roberto Spada

Duro colpo assestato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Ostia al Clan Spada. Gli agenti hanno effettuato nella giornata di ieri lo sgombero dell'appartamento di Roberto Spada ubicato in via Guido Vincon nella zona di Ostia Nuova. L'abitazione era occupata abusivamente dal malavitoso il quale, al momento dell'arrivo dei carabinieri, non ha reagito. Erano presenti anche la compagna e i due figli. Il boss e la sua famiglia hanno iniziato fare le valigie. Presumibilmente andranno in hotel fino al 20, per poi trasferirsi in casa di amici. Un decreto di sequestro preventivo di quest'abitazione era già stato eseguito il 22 aprile di quest'anno dagli stessi agenti. In tutta la zona comprendente via Vincon e via Fasan alloggiano esponenti dell'organizzazione criminale. Per questo motivo alcuni agenti della polizia locale hanno eseguito dei censimenti per capire se ci sono altri occupanti abusivi.

Il reggente della famiglia del Municipio Roma X era stato già dichiarato colpevole per il reato di violenza privata aggravata dal metodo mafioso per la testata a Daniele Piervincenzi, ex giornalista della Rai aggredito il 7 novembre 2017. Arrestato due giorni dopo quest'episodio e condannato in via definitiva nel 2019 , è tornato in libertà per espiazione della pena il 6 ottobre del 2022.

