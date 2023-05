Ponte sullo Stretto, oggi è il giorno del Senato: entro le 19 termine per gli emendamenti

Scadrà oggi alle 19 il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto sul ponte sullo Stretto che definisce, tra l’altro, l’assetto della società Stretto di Messina Spa e che riavvia le attività di programmazione e progettazione. L’esame del provvedimento dovrebbe cominciare in serata al Senato, in seconda lettura. Il voto è atteso domani. Alla Camera è stato approvato lo scorso 16 maggio con il voto di fiducia. Per la conversione in legge c'è tempo fino al 30 maggio.

