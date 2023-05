Von der Leyen in Emilia: "L'Europa è con voi". La Meloni punta al fondo di solidarietà

«Sono qui per mandare un messaggio molto chiaro: l’Europa è con voi» ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Bologna, dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la premier Giorgia Meloni e il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Nei confronti dell’emergenza c'è «un approccio strutturato. Può essere utilizzato - ha osservato in un altro passaggio - il fondo di coesione. Se guardiamo al piano Next generation Ue ci sono 6 miliardi per la prevenzione, c'è un approccio strutturale e tutte queste e altre risorse a cui possiamo attingere». «E' urgente far partire» il fondo di solidarietà «ma ci sono regole molto importanti da rispettare: ci sarà un primo pagamento poi stima dei danni per avere un’idea più chiara del contributo da parte della Ue, questo succederà nei prossimi tre mesi, poi vedremo cosa possibile fare. La fonte principale» dei finanziamenti Ue «sarà il fondo di solidarietà. Saremo in grado di darvi un’idea più chiara in futuro" dell’entità delle risorse che saranno messe a disposizione" ha concluso la von der Leyen che è rimasta "molto colpita dai volontari venuti da molte parti d’Italia che voi chiamate angeli del fango".

«Sul piano dell’emergenza, penso che il governo abbia dato un segnale di impegno molto significativo. Non so quante altre volte è accaduto che in 72 ore sono stati trovati 2 miliardi 200 milioni per una emergenza. In questi 2,2 miliardi c'è anche uno stanziamento di 200 milioni per il fondo delle emergenze dedicato all’Emilia Romagna per affrontare situazioni più complesse» ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa congiunto con la von der Leyen, all’aeroporto di Bologna, dopo aver sorvolato in elicottero le zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

"Si è dimostrata solidarietà dal fatto che è stato attivato il meccanismo europeo di Protezione Civile, hanno già offerto la loro disponibilità 9 Stati membri. Ci sono già molti segnali concreti di solidarietà dal punto di vista europeo".

«Sul tema del commissario sono colpita che sia questo il tema che vi sta a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Il mio principale problema è non chi spende i soldi ma trovarli» ha detto ancora la Meloni.

