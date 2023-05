Dramma a Sondrio, muore schiacciato dal peso del trattore. Una vittima anche a Pisticci

Un improvviso malore lo fa sbalzare dal trattore che stava guidando venendo così schiacciato dal pesante mezzo. È morto così, secondo i primi accertamenti dei carabinieri del Norm di Chiavenna, in provincia di Sondrio, un agricoltore di 56 anni oggi poco dopo le 6.30 in Valchiavenna.

È avvenuto lungo una strada di campagna in località Somaggia, frazione di Samolaco, dove la vittima risiedeva. A nulla sono valsi i tentativi di salvare l’uomo da parte dei sanitari del 118 intervenuti con i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese. Il trattore, al momento, è stato posto sotto sequestro e il corpo senza vita trasportato all’obitorio dell’ospedale di Chiavenna, dove ora si trova a disposizione della Procura di Sondrio.

Il dramma a Pisticci

Incidente sul lavoro questa mattina in contrada Casinello a Pisticci (Matera). La vittima è Antonio Santamaria, 56 anni del posto, travolto dal trattore mentre lavorava all’interno di un’azienda agricola, dove si trovava insieme al figlio. Sul posto i Carabinieri di Pisticci per stabilire la dinamica dell’incidente.

