Verso la Maturità, Valditara: “Gli studenti stiano sereni”. E poi scongiura i ‘tagli’

«Ai ragazzi che si stanno preparando in maniera stressante alla maturità dico che l’esame non deve essere vissuto in maniera traumatica». Così Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, durante il suo discorso alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. «La prova orale sarà un colloquio in cui si dovrà verificare non tanto la preparazione disciplinare sulla matematica o sull'inglese, ma si dovrà cercare di capire cosa si è assorbito durante l’anno anche in relazione alle scelte future» ha concluso il ministro invitando gli studenti a «affrontare serenamente questo percorso».

Niente sforbiciate

«Qualcuno dice che stiamo tagliando risorse alla scuola: assolutamente falso. Nella finanziaria ci sono state più risorse per le scuole, le abbiamo aumentate in maniera significativa. Ma anche in riferimento al Pnrr, non abbiamo mai detto che tagliamo le risorse. Ma stiamo scherzando?», ha sottolineato il ministro. «Siccome i costi dell’edilizia sono aumentati del 30%, e le risorse, che noi spenderemo tutte, sono quelle - ha aggiunto il ministro - è evidente che dobbiamo chiedere alla Commissione Ue di considerare raggiunti gli obiettivi anche scontando l’aumento dell’inflazione».

© Riproduzione riservata