Studente 16enne ferisce la prof con un coltello e minaccia i compagni. Valditara "sul posto"

Uno studente di 16 anni ha ferito con un coltello una professoressa di 51 anni all’avambraccio e alla testa in modo non grave. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Legnano, a Milano, in codice giallo. E’ successo stamane intorno alle 8.20 all’istituto secondario Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Il ragazzo, con una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall’aula, senza ferirne nessuno. All’arrivo dei carabinieri, non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile. È stato trasportato all’ospedale San Carlo di Milano con lievi lesioni.

Dalle prime testimonianze non risulta che siano stati sparati colpi con l'arma a gas. Secondo quanto hanno finora ricostruito i carabinieri, il giovane di 16 anni non avrebbe né precedenti né problemi di natura psichica.

Valditara: "Fatto inquietante, vado sul posto"

«Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara riferendosi alla professoressa ferita da uno studente ad Abbiategrasso. «Dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo», ha aggiunto Valditara intervenendo al Pact for Innovation Summit.

