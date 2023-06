Alessandro a Giulia: "Che madre sei se vuoi che ci separiamo?". I messaggi su WhatsApp

«Ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori già separati ? Ma che madre sei!!! Ma te lo chiedi?». Il 25 maggio scorso Alessandro Impagnatiello scrive così a Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta di sette mesi e da lui uccisa due giorni dopo.

Quel giorno i due, come si evince dai WhatsApp agli atti dell’indagine, stanno discutendo. Le gli ripete di non essere "felice" e che loro storia era al capolinea. «Accetta la mia decisione e chiudiamo il discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare».

