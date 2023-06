Dramma nelle acque del Ticino, studente quindicenne si tuffa e muore

Un ragazzo di 15 anni di Motta Visconti (Milano), studente in un istituto tecnico di Pavia, è morto oggi pomeriggio dopo essersi tuffato nelle acque del Ticino nel tratto di fiume vicino a Zerbolò (Pavia). Un bagno che aveva deciso di fare, nonostante la giornata climaticamente non favorevole tra pioggia e temporale. Gli amici che erano con lui si sono accorti che il 15enne era in difficoltà e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco che, nel giro di brevissimo tempo, sono riusciti a riportare il giovane a riva, privo di conoscenza ma ancora vivo.

Il 15enne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dove è morto poco dopo il ricovero. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire come è accaduta la tragedia.

