Tragedia sulla Traversale delle Serre, scendono dall'auto in panne e vengono travolti: muoiono due camerieri VIDEO

Risveglio da incubo per il Vibonese. Due persone (un sessantenne, Nicola Callà e un ventitreenne, Bruno Vavalà, due camerieri che stavano smontando dal turno di lavoro visto che tornavano da un matrimonio nella Ionica reggina) sono morte a causa di un incidente stradale. È successo sulla Trasversale delle Serre (all'altezza dell'uscita Simbario, nei pressi della galleria) intorno alle 4 di stanotte. Uno dei due corpi è stato recuperato sotto il cavalcavia. Indagini affidate ai carabinieri, presenti anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 (dottoressa Foto, infermiera Arena, autista Pugliese).

La dinamica dell'incidente e il drammatico precedente

Stando alle prime notizie filtrate, i due camerieri, con l'auto in panne (una Peugeot), si sarebbero fermati per verificare cosa fosse accaduto al mezzo e sono stati colpiti da un altro veicolo in transito che li ha sbalzati per diversi metri. Nell'utilitaria c'erano in tutto cinque persone e in quattro (tra cui le due vittime), erano scesi per spingere l'auto (il quinto era rimasto nella postazione del guidatore), quando è sopraggiunta la Bmw.

Teatro dell’incidente mortale la Trasversale delle Serre, strada a scorrimento veloce che taglia in due la Calabria e collega la provincia di Vibo con l’area del basso Catanzarese. Un’opera ultraventennale ma ancora incompleta in alcuni tratti. L'incidente è avvenuto nei pressi del bivio che conduce al comune di Simbario a poca distanza da una delle gallerie che caratterizzano quel tratto. Immediata la chiamata alla sala operativa del 118 da parte dei presenti. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze il cui personale purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due serresi. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Simbario che stanno svolgendo le indagini sulla dinamica del sinistro, mentre per il recupero del cadavere di Vavalà si è reso necessario l'intervento, particolarmente complicato, dei vigili del fuoco. Sul caso la procura di Vibo aprirà un fascicolo d’indagine per far luce su eventuali responsabilità.

La zona, anche in passato, è stata teatro di tragedie. A inizio anno, Carmine Mete Mannella stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per un'avaria al motore, ha accostato la macchina (nei pressi dello svincolo di Spadola). Una volta sceso dal messo, il 32enne è stato travolto da un'auto in transito.