Bimbo morto nell'incidente di Casal Palocco, l'amica in macchina con lo youtuber: "Matteo ha provato a frenare"

«Ho chiuso gli occhi per la paura e l’ultima immagine che mi è rimasta impressa è quella della macchina orizzontale ferma davanti a noi. Matteo non andava sicuramente a 40 km orari ma nemmeno eccessivamente veloce e una volta che aveva visto la Smart ha provato a frenare». Lo ha raccontato agli investigatori - e la testimonianza figura nell’ordinanza del gip Angela Girardi - la ragazza che era a bordo del Suv Lamborghini guidato dallo youtuber finito agli arresti domiciliari per aver travolto una Smart e provocato la morte di Manuel, 5 anni, nell’incidente avvenuto a Casal Palocco. «Dopo l’impatto sono scoppiati entrambi gli airbag. Sono scesa per ultima dalla macchina perchè la portiera era bloccata dalla Smart e immediatamente ho prestato assistenza al piccolo Manuel», ha riferito la giovane.

C'è poi un’altra testimone, che si trovava su via di Macchia Saponara in direzione Cristoforo Colombo, e che ha detto agli investigatori di aver assistito all’incidente stradale. Dopo aver sentito un urto, la testimone ha spiegato di aver «visto davanti a sè una Lamborghini di colore azzurro che trascinava una Smart Forfour bianca fin sul marciapiede. Scesa dall’auto - ha riferito -, ho visto la Smart con all’interno una donna dal lato guida, con la cintura indossata e sui seggiolini posteriori una bambina a destra e un bambino seduto sul rialzino a sinistra, entrambi assicurati con le cinture di sicurezza»