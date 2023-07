Scoperto a fare "sesso" con due asini, denunciato: patteggia, pena sostituita con i lavori socialmente utili

Un residente della zona di San Gregorio nelle Alpi è stato accusato dalla procura di Belluno di comportamenti inaccettabili e di sevizie nei confronti di due asini, compresi atti sessuali sugli animali, come riferito dal Gazzettino. La vicenda è arrivata al tribunale di Belluno e si è conclusa con un patteggiamento della pena e l'applicazione di lavori sostitutivi, evitando così un processo pubblico.

L'uomo si era infiltrato in una proprietà altrui il 16 luglio 2021 e ha maltrattato due asini. I proprietari hanno scoperto l'incidente e hanno prontamente denunciato l'uomo. Dopo un'indagine, la procura ha ricostruito gli eventi e l'incidente è stato portato in tribunale. Tuttavia, l'accusato ha scelto di patteggiare la pena con il suo avvocato. Poiché i proprietari non si sono costituiti parte civile, il caso è ora concluso.