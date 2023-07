E’ morto Arnaldo Forlani, ex premier e leader della Dc. Aveva 97 anni

E’ morto oggi l’ex leader democristiano Arnaldo Forlani. L'ex premier avrebbe compiuto 98 anni l’8 dicembre. L’ex segretario democristiano si è spento serenamente a casa sua, a Roma

E’ stato l’inventore del "preambolo", una di quelle formule che popolavano la politica della Prima Repubblica - insieme alle convergenze parallele, per citarne un’altra, fortunatissima, attribuita invece a Aldo Moro - e poi diventò il "Coniglio mannaro", quando ogni leader politico aveva il suo soprannome di riferimento. Era stato un calciatore, da giovane, e poi fu molto altro. Presidente della Dc, più volte parlamentare e ministro, vicepresidente e presidente del Consiglio. E due volte segretario della Dc. La seconda, sul finire di quella fatidica Prima Repubblica, fu uno dei tre leader a dare l’iniziale al Caf.

Arnaldo Forlani, con Bettino Craxi e Giulio Andreotti, ha percorso la politica attraverso le fasi distinte per comodità di cronaca tra Prima e Seconda Repubblica. L’ultimo ad accomiatarsi, a 97 anni, anche se da lungo tempo aveva lasciato la politica attiva.

Casini: ha servito la politica e non se ne è mai servito

"Sono profondamente commosso per la scomparsa di Arnaldo Forlani, il segretario della DC di cui mi onoro di essere stato collaboratore. Ha servito la politica e non se ne è mai servito. Ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita pubblica e altrettante amarezze. Ha affrontato il tutto con una profonda fede cristiana e con una grande umanità. Nei prossimi giorni ci sarà tempo per riflettere sul suo lavoro politico: europeista, atlantista ha sempre difeso con forza la collaborazione tra DC e socialisti. È forse l’ultimo dei grandi protagonisti della Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, a cui dobbiamo dire grazie e addio". Lo dice Pier Ferdinando Casini.

Rotondi: il leader che ha pagato per tutti

"Addio ad Arnaldo Forlani, il più onesto dei leader democristiani, che ha pagato per tutti: spero che gli rendano omaggio in morte i tanti che lo hanno dimenticato in vita". Così Gianfranco Rotondi, presidente della fondazione Democrazia Cristiana.

Rosato: protagonista della nostra storia recente

«Arnaldo Forlani è stato un leader, con ruoli di grande responsabilità nella DC e nel Paese. Perdiamo un protagonista, un pezzo della nostra storia recente, fatta di molte più luci che ombre. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia». Lo scrive sui social il deputato di Azione e Italia Viva Ettore Rosato.