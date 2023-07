Flavio Briatore: «Mio figlio Nathan partirà dal basso come me, farà il cameriere»

Flavio Briatore ha recentemente spiegato il suo commento di qualche tempo fa in cui sosteneva che i figli dei falegnami dovrebbero seguire le orme dei genitori piuttosto che frequentare l'università.

Secondo l'imprenditore, ciò che voleva evidenziare non era un'opposizione all'istruzione superiore, ma piuttosto il bisogno di incoraggiare i giovani a lavorare se non hanno ambizioni specifiche o se vanno all'università solo per soddisfare le aspettative dei genitori.

Briatore ritiene che se l'attività dei genitori sta andando bene, il figlio potrebbe considerare di portarla avanti piuttosto che rischiare di entrare in una situazione di disoccupazione post-universitaria.

Inoltre, l'imprenditore sostiene fortemente l'investimento nello sviluppo di istituti tecnici, considerandoli risorse importanti per la formazione di una manodopera qualificata.

Parlando del suo figlio Nathan, Briatore afferma che anche lui inizierà dal basso, acquisendo competenze pratiche prima di assumere un ruolo manageriale. Infine, Briatore ricorda i suoi primi passi nel mondo del lavoro e lamenta una certa invidia sociale nel Paese verso chi ha raggiunto il successo.