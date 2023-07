Schlein: "Chiediamo le dimissioni della ministra Santanchè: ha mentito in Aula. Meloni intervenga"

«E' emerso ieri un quadro evidente, ovvero che in Aula del Senato la ministra Santanchè avrebbe dichiarato cose non vere e questo sarebbe molto grave e risultrebbe anche da alcune prove documentali e testimonianze, come quella della dipendente. Di fronte a fatti ben meno gravi ci sono state dimissioni di ministri in Italia e all’estero, quindi torniamo a chiedere con forza le dimissioni della ministra Santanchè e chiediamo a Giorgia Meloni di assumersi le sue respondsabilità e intervenire. Da troppo tempo aspettiamo le risposte dal governo, innanzitutto da Meloni che da giorni è silente». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, rispondendo alle domande durante una conferenza stampa sulle proposte dem sulla riforma fiscale.