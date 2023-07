Maltempo, bufera si abbatte su Milano e Monza Brianza: 58enne muore schiacciata da un albero

Il violento temporale che ha investito oggi Milano ha causato ingenti danni e disagi ai trasporti. La caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi, come ha spiegato Atm, e ha imposto la chiusura di alcune strade. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco, mentre Trenord ha annunciato «danni all’infrastruttura». In particolare sono bloccate le linee ferroviarie per Como, Lecco e Sondrio a causa di un «grave danno alla stazione di Monza». Tre le persone ferite a Legnano (Milano) per gli alberi caduti sulle auto.

Sono state oltre cento le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per i danni provocati dal maltempo nella zona nord ovest della città Metropolitana di Milano, con allagamenti e decine di alberi caduti che hanno provocato disagi alla viabilità in generale e al trasporto pubblico in particolare. La linea della metropolitana M2 è rimasta chiusa tra Vimodrone e Cernusco in attesa della rimozione di rami sui binari portati dal vento. Una volta rimossi, sono state riaperte tutte le stazioni della linea e i treni sono tornati a viaggiare per tutte le destinazioni. Gli interventi dei vigili del fuoco di Milano hanno interessato anche Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese.

Una donna di 58 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero, caduto a causa del maltempo, mentre camminava a Lissone (Monza), intorno alle 15.50. Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco.

Ha rischiato, invece, la morte una donna di 64 anni è stata soccorsa da quattro poliziotti di Monza mentre annaspava in un sottopasso allagato in via Casati a causa delle piogge abbondanti di queste ore. E’ stata lei stessa a raccontare agli agenti di essere stata risucchiata dal flusso precipitando nel vuoto per circa dieci metri e finendo nel sottopasso dove c'era oltre tre metri d’acqua. Accompagnata al San Gerardo di Monza, è in buone condizioni. Gli agenti hanno poi aiutato un autotrasportatore rimasto bloccato nello stesso sottopasso con l’acqua che ormai stava allagando anche l’abitacolo.

Alcuni quartieri di Seregno, la città brianzola attraversata da un fiume di acqua e grandine nei giorni scorsi, sono stati investiti dal maltempo riportando ingenti danni. Lo ha reso noto il sindaco Alberto Rossi sul suo profilo Instagram. «Purtroppo - ha scritto il sindaco - abbiamo avuto un nuovo episodio molto violento in città, così come in gran parte della Provincia, con raffiche di vento molto forti, con effetti simili a una mini tromba d’aria a quota terra, e una pioggia intensa. In questo momento - ha aggiunto - stiamo intervento sulle situazioni di maggiore criticità in via allo Stadio, via Edison, via Comina, via Milano, via Pacini». In particolare in via Edison e nelle zone circostanti ci sono alberi spezzati dal vento e tetti scoperchiati che hanno invaso la strada. Ci sono due sottopassi agibili: via Roma e via Nazioni Unite, mentre il sottopasso di via allo Stadio è chiuso. Il maltempo ha provocato la chiusura della stazione ferroviaria di Gallarate (Varese) e danni anche all’interno di quella di Monza, dove diversi pannelli sono stati sradicati dal vento e spinti sui binari. La circolazione ferroviaria nel capoluogo brianzolo è stata per ora ripristinata sui binari 1 e 2 con marcia a vista per i treni, mentre per il terzo binario ci vorrà più tempo in quanto è stata interessata la linea elettrica.

I tecnici di Rfi e di FerrovieNord sono al lavoro per ripristinare i numerosi problemi che il maltempo ha causato alla rete ferroviaria a Nord di Milano. A Monza è stata anche rinviata la riapertura del parco, prevista per oggi, già colpito nei giorni scorsi dal maltempo. Il parco dovrebbe ospitare domani il concerto di Bruce Springsteen.