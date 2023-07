Meteo, il primo weekend di agosto con piogge e temporali. Ecco le previsioni

Un vasto anticiclone delle Azzorre, esteso tra Atlantico e Mediterraneo occidentale, favorisce condizioni meteo stabili soprattutto sulle regioni del Centro-Sud mentre su quelle settentrionali non mancherà qualche temporale, specie nelle ore pomeridiane e serali. A prevederlo è il Centro Meteo Italiano che per il primo weekend di agosto conferma «la possibilità di un affondo perturbato direttamente sul Mediterraneo centrale: i principali modelli mostrano una saccatura atlantica muoversi sulla nostra penisola portando un peggioramento meteo con piogge e temporali diffusi. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un calo delle temperature con valori che scenderanno anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo».

Previsioni per oggi

AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori. Al pomeriggio fenomeni soprattutto sui rilievi, più asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge sulle Alpi.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai settori appenninici, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attesi locali piovaschi sull'Appennino meridionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime in lieve rialzo su Liguria, Toscana, Lazio e Triveneto, in lieve diminuzione altrove.

Previsioni per domani

AL NORD Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di piogge sparse tra Lombardia e Triveneto, specie settori alpini e prealpini. Al pomeriggio ancora fenomeni anche a carattere di temporale soprattutto sulle Alpi centro-orientali, variabilità asciutta altrove. Migliora ovunque dalla serata.

AL CENTRO Tempo per lo più stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo qualche acquazzone o temporale pomeridiano sull'Appennino centrale. Ampie schiarite dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche isolata pioggia possibile nel pomeriggio tra Molise, Puglia e Basilicata, nubi sparse e schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in generale lieve diminuzione.