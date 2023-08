Il Servizio studi del Parlamento: “Tagliati 16 miliardi per i progetti del Pnrr, non c’è copertura alternativa”. Schlein: il governo è incapace di gestirlo?

La proposta di rimodulazione del Pnrr presentata la scorsa settimana dal governo, che prevede di definanziare misure per 15,9 miliardi di euro perché non attuabili nei tempi del piano, per sostenerle con altre risorse «non specifica quali saranno gli strumenti e le modalità attraverso i quali sarà mutata la fonte di finanziamento delle risorse definanziate dal Pnrr».

Lo rileva il servizio studi della Camera in un dossier pubblicato ieri sullo stato di attuazione del Pnrr. La pubblicazione, si legge nel testo, interviene in prossimità delle comunicazioni del Governo sulla revisione complessiva degli investimenti, in corso oggi in Parlamento.

Il testo specifica: «La determinazione di tali strumenti e modalità appare opportuna soprattutto con riguardo ai progetti che si trovano in stadio più avanzato, in ragione dei rischi di rallentamenti o incertezze attuative che potrebbero conseguire al mutamento del regime giuridico e finanziario e del sistema di rendicontazione cui tali misure sarebbero sottoposte».

Tale determinazione, annota il dossier, «appare fondamentale al fine di verificare che le fonti alternative di finanziamento dispongano di una adeguata dotazione di competenza e di cassa nell’ambito del bilancio dello Stato».

Schlein: preoccupati, forse qualcuno spera nel fallimento del Pnrr

Siamo preoccupati per il Paese, c'è il sospetto che siate incapaci di gestirlo ma anche che qualcuno speri nel fallimento del Pnrr come se fosse un segnale di battuta di arresto per l’integrazione europea». Lo ha detto la deputata e segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla Camera in risposta alle comunicazioni del ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Definanziati la tratta Roma-Pescara e due lotti della Palermo-Catania

«State definanziando importanti progetti come la tratta Roma-Pescara, come due lotti della Palermo-Catania, complimenti per il tempismo». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del ministro Fitto sull'attuazione del Pnrr. «Proprio mentre il blocco dell’aeroporto di Catania e i roghi a Palermo rendono più evidente la grave carenza di infrastrutture in Sicilia voi rinunciate a migliorare i collegamenti interni - ha aggiunto -. Si pensi a investire sulle strade e le ferrovie prima di fare conferenze spot su un progetto di ponte costosissimo, dannoso, anacronistico, che ci vorrebbero comunque anni a costruire». «E ci si permette di attaccare un uomo come don Luigi Ciotti che ha dedicato tanto impegno al contrasto alla criminalità organizzata», ha concluso.