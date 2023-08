Incidente nel Reggiano, bimbo di 6 mesi muore in ospedale

Non c'è l’ha fatta il bimbo di sei mesi rimasto coinvolto lunedì pomeriggio in un incidente sulla Cispadana all’altezza di Codisotto di Luzzara. Il piccolo è morto nella serata di ieri all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato portato d’urgenza in gravissime condizioni dopo il frontale con una Citroen. Il neonato viaggiava su una Fiat Panda assieme alla famiglia, gli zii di origini campane e il cuginetto di quasi quattro anni. Nell’impatto sono rimasti gravemente feriti anche la donna 24enne e l’altro bimbo, ricoverati all’ospedale Poma di Mantova. Praticamente illesi, invece, i due conducenti dei veicoli: un 24enne napoletano e un nordafricano residente a Guastalla.