Il Ponte sullo Stretto nelle nuove immagini di Webuild: "Una straordinaria opportunità di sviluppo per il Paese"

"Il Ponte sullo Stretto di Messina come una straordinaria opportunità di sviluppo infrastrutturale per il Paese, una grande opera di sviluppo per il Sud Italia". Così lo definisce Wibuild nel nuovo video appena pubblicato, attraverso il quale la società entra nel merito di un'opera che è una grande sfida ingegneristica e diventa sempre più reale.

I numeri

Oltre 100 mila i posti di lavoro previsti

Attivazione della filiera locale

Completamento corridoio Ten - T Scandinavo Mediterraneo

Opere accessorie strategiche per la connessione alle infrastrutture stradali e ferroviarie nazionali;

Nuova attrattività dei porti siciliani come hub per merci italiane ed europee;

Una grande sfida ingegneristica, con i suoi 3660 m (3300 m la campata centrale) sarà il ponte con campata unica più lunga al mondo;

61 m di larghezza impalcato, 65,5 m di altezza il franco minimo navigabile, 399 m l'altezza delle torri;

Capacità di trasporto di 60.000 treni e 5 mln di veicoli l'anno.

"Sarà il ponte che unisce la Sicilia all'Europa".