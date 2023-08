Meteo, l'Italia pronta ad entrare nel "forno" di Nerone: picchi di 40° al Sud nel weekend

Un fine settimana infuocato per l’Italia con punte fino a 40 gradi. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l’ondata di caldo dovrebbe avviarsi con il weekend, quando l’anticiclone africano tornerà ad espandersi tra Europa occidentale e il Mediterraneo centro-occidentale. «L'Italia - spiega il Cmi - sarà interessata con anomalie termiche anche di 6-8 C positive, fino all’avvio della prossima settimana. Non si escludono punte di 40 C sulle zone interne del centro-sud, Isole Maggiori, e in Pianura Padana. Per oggi, le Condizioni meteo sono stazionarie, per la persistenza di un vasto campo d’alta pressione situato sul bacino Mediterraneo. Qualche temporale pomeridiano si segnala sulle regioni settentrionali, ma in un contesto decisamente stabile. Ancora qualche piovasco su Alpi e Appennini».

Ecco il dettaglio per oggi

- Al nord: al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati piovaschi sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest.

- Al centro: Al mattino nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni e temporali nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al sud e sulle Isole: Cieli generalmente soleggiati al mattino, addensamenti bassi lungo le coste tirreniche peninsulari. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania e Molise, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale lieve aumento.