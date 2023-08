Cresta sugli ingressi, licenziati sei bigliettai della Basilica di S. Marco a Venezia

Sei collaboratori con i quali è già stato chiuso il rapporto di lavoro: è il primo passo compiuto dalla Procuratoria di San Marco che ha scoperto nei giorni scorsi una serie di illeciti sulla vendita dei biglietti per l’ingresso a Venezia alla Basilica e al Campanile. I sei sono appunto addetti alla biglietteria che, come riporta il Gazzettino, avrebbero intascato parte dei soldi della vendita dei ticket d’ingresso. Gli illeciti sono stati scoperti grazie al confronto della bigliettazione elettronica. Tra le contestazioni mosse ai sei, l'aver fatto pagare regolarmente il biglietto anche a categorie esenti, come gli accompagnatori dei disabili e i minorenni, nonostante le esenzioni stesse fossero ben evidenziate all’ingresso della Basilica. Solo nel 2022 la Procuratoria ha staccato biglietti per quasi 2 milioni di euro e mezzo per la visita della chiesa, del campanile e del museo.