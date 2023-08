Scappano dal ristorante non pagando un conto di 47 euro. Il titolare li raggiunge e viene preso a calci e pugni

Prosegue il malcostume di chi entra al ristorante, pranza o cena a proprio piacimento, ed esce senza pagare il conto. Dopo gli episodi che hanno riguardato, tra gli altri, Scilla, Tropea e Messina, ecco un altro caso avvenuto a Como. Un conto di appena 47 euro che però una coppia di fidanzati non ha inteso pagare. I due sono fuggiti via, ma sono stati raggiunti dal proprietario del locale, un cinese di 47 anni, che ha chiesto loro di pagare il conto. Ma l'uomo, davanti alla richiesta esercitata, è stato preso a calci a pugni. E' dovuto intervenire la polizia che ha denunciati i due a piede libero.

Come riporta Tgcom24, si tratta di una coppia composta da un 25enne comasco con precedenti penali e da una 21enne di Vimercate. I due si sono poi alzati e sono usciti con la scusa di fumare una sigaretta. Invece, si sono allontanati. Il titolare del locale li ha inseguiti e raggiunti, ma loro lo hanno picchiato a calci e pugni. Il giovane gli ha anche rotto la mandibola con un calcio. Entrambi hanno continuato a picchiarlo fino a quando non è intervenuta la polizia.

Gli agenti hanno portato la coppia in Questura. I due fidanzati sono stati identificati e denunciati a piede libero per insolvenza fraudolenta e lesioni personali. Il ristoratore è stato invece accompagnato all'ospedale Sant'Anna, dove sono state diagnosticate alcune fratture ed è stato tenuto sotto osservazione per una lieve emorragia cerebrale.